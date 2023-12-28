Эксперт спрогнозировал сроки снижения ставки ЦБ

Банк России вряд ли приступит к снижению ключевой ставки ранее второй половины 2024 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По мнению аналитика, регулятор должен был начать повышение ставки еще весной текущего года. Однако теперь ЦБ, скорее всего, будет выжидать устойчивого снижения инфляции, прежде чем перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Эксперт отмечает временной лаг эффекта повышения ставки в 3-6 кварталов. Кроме того, высокие тарифы, импортозависимость и бюджетные расходы могут тормозить снижение Индекса потребительских цен (ИПЦ). В сентябре-ноябре инфляция в РФ выросла до 6-7,5% г/г, хотя годом ранее составляла 12-13% г/г.

«Я согласен с тем, что Банк России будет действовать предельно осторожно при снижении ключевой ставки, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции», — считает независимый аналитик Константин Церазов.

По его словам, сохранятся высокие инфляционные риски, связанные, прежде всего с госрасходами и внешними шоками.

«Бюджет на 2024 год заложен с дефицитом, это тоже создает дополнительное давление на цены», — отмечает эксперт.

Эксперт не исключает, что инфляция может ускориться в 2024 году на фоне высоких бюджетных расходов. В то же время эксперт считает маловероятным принятие новых санкций против России. Однако возможно ужесточение контроля за соблюдением действующих ограничений.

«Я не думаю, что санкционное давление на Россию будет нарастать, скорее Запад будет ужесточать контроль за соблюдением уже введенных мер», — резюмировал Церазов.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор излишне медлил с повышением ставки. Она отметила, что ключевая ставка останется выше, пока не будет уверенности в устойчивом снижении ИПЦ.

Накануне в Минфине рассказали, когда может снизиться ключевая ставка.

Ранее глава ЦБ назвала главные сложности при санкциях.