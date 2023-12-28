Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рабочие нескольких предприятий в Финляндии готовятся к забастовке

HS: забастовка в Финляндии остановит работу нескольких крупных заводов

close
100%
Global Look Press

В Финляндии пройдут массовые двухдневные забастовки. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat (HS).

По информации издания, забастовки состоятся в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste. Ожидается, что в них примут участие около 7 тысяч человек. Акции протеста состоятся 1 и 2 февраля.

Отмечается, что рабочие недовольны реформами правительства. Они выступают против ограничения на проведение политических забастовок. Работа будет приостановлена на заводах Neste в Порвоо и Наантали, на химпредприятиях в Уусимаа и Остроботнии.

До этого газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов (SAK) писала, что около 100 тысяч человек приняли участие в забастовке профсоюзов в Финляндии.

Работники выступили против реформы рынка труда, которую продвигают государственные чиновники.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами