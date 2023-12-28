В Гильдии риэлторов оценили возможную отмену льготной ипотеки в 2024 году

Возможное решение правительства России отменить массовую выдачу льготной ипотеки на новостройки и продлить действие программы после 1 июля 2024 года только в регионах с низким спросом является правильным. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

«Что касается прекращения льготной ипотеки на покупку новостроек, то как говорится, давно пора. Эта программа была принята во время пандемии для поддержки строительной отрасли. Сегодня это уже не так актуально, тем более, что цены на новостройки из-за низкой ставки по ипотеке подскочили на 40-60%. Сокращение программы не создаст угрозы для рынка новостроек», — отметил эксперт.

Он призвал обратить внимание на вторичное жилье. По его мнению, если льготную ипотеку на новостройки отменят, будет логично распространить адресные льготы на приобретение жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не возводятся новостройки.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин до этого говорил, что для повышения доступности жилья в России власти прорабатывают механизмы, альтернативные ипотеке. Например, возможность продажи жилья в рассрочку и вопросы лизинга. В качестве положительного примера вице-премьер привел Татарстан и Башкирию, где для граждан существуют возможности приобретения жилья в рассрочку или через механизм ссудосберегательных касс.

Ранее в России допустили снижение объемов выдачи ипотеки.