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На ремонт автомобильных дорог в ряде регионов России выделят 10 млрд рублей

Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство России выделит еще около 10 млрд рублей на ремонт дорог в ряде регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Его слова приводит ТАСС.

В числе таких регионов — Калининградская, Свердловская и Вологодская области, Карелия и Краснодарский край. Планируется капитальный ремонт автострад. Кроме того, власти собираются расширить участок дороги М-9 «Балтия» в Тверской области, чтобы обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу советскому солдату.

Благодаря финансированию, уже в 2024 году можно будет в опережающем порядке провести ремонт и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей общей протяженностью 25 км, уточнили в пресс-службе правительства.

В правительстве ожидают, что такая и другие меры позволят ускорить автомобильное движение в России, увеличить транспортную доступность населенных пунктов. По словам Мишустина, поездки россиян станут более комфортными и безопасными. Премьер-министр добавил, что особое внимание уделяется развитию и модернизации федеральных трасс, на эти цели уже было выделено 422 млрд рублей. В том числе финансирование помогло открыть автодорогу М-12 «Восток» протяженностью 800 км, которая сократила путь от Москвы до Казани. Была реконструирована трасса «Лена», использующаяся для перевозки грузов между Якутией и Амурской областью.

Ранее Мишустин отметил вклад работников транспортной отрасли в адаптацию России к санкциям.

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