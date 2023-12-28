Россияне стали вдвое чаще бронировать отели в Абхазии на Новый год

Число бронирований россиянами отелей в Абхазии на новогодние праздники в декабре 2023 года выросло более чем в два раза по сравнению с декабрем 2022 года. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru.

«Спрос на отдых за рубежом на период праздников увеличился относительно прошлого года на 10%. Больше всего поездок на Новый год российские туристы запланировали в Белоруссию, Таиланд, Турцию, Италию, Узбекистан, ОАЭ, Грузию, Абхазию, Францию и Армению.

Помимо Абхазиии, значительный рост продемонстрировали Китай и Япония – страны вошли в топ-15 направлений, хотя в прошлом году находились в конце аналогичного рейтинга ввиду действовавших на тот момент ковидных ограничений», — отметили в пресс-службе сервиса.

Там добавили, что российские туристы в этом году также стали чаще бронировать размещение на праздники в Узбекистане – на 50% год к году, Грузии – на 33%, Таиланде – на 23%, Белоруссии – на 9%.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения за рубежом сейчас составляет 10 900 рублей – на 26% выше, чем в прошлом году.

Дороже всего обходятся праздничные бронирования в ОАЭ – в среднем 28 100 рублей. В Сингапуре средняя стоимость ночи составляет 19 800 рублей, во Франции – 16 500 рублей, в Индонезии – 13 200 рублей, в Китае и Италии – по 12 700 рублей, в Испании и Египте – по 10 300 рублей.

В Турции показатель составляет 9 800 рублей, в Белоруссии – 9 200 рублей, в Таиланде – 8 900 рублей, в Грузии – 7 200 рублей.

Более бюджетные поездки — в Армению (в среднем 6 800 рублей), Узбекистан – 6 600 рублей, Абхазию – 5 300 рублей, Киргизию – 5 000 рублей.

Ранее стало известно, за сколько туристы бронировали отели в 2023 году.