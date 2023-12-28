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Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка

Старшим вице-президентом Сбербанка стал глава блока «Финансы» Тарас Скворцов

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Пресс-служба Сбера

Руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов стал старшим вице-президентом компании. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

В заявлении указано, что Скворцов возглавил блок «Финансы» еще в 2022 году. При этом на протяжении последних 18 лет его карьера была неразрывно связана со Сбербанком.

Как отметили представители компании, в 2005 году специалист окончил Ярославский государственный университет и начал работать в планово-экономическом управлении Северного банка кредитной организации. Через восемь лет Скворцов переехал в Москву, а еще через два года получил должность начальника управления планирования департамента финансов.

Под его руководством компания начала принимать меры для цифровизации своих финансовых продуктов, а также модернизировала систему повышения эффективности бизнеса. Более того, специалист внес ощутимый вклад в развитие системы риск-менеджмента и занимался созданием инструментов для управления бизнесом с учетом интересов клиентов.

В 2022 году, когда Скворцов возглавил блок «Финансы», Сбербанк первый среди крупных российских кредитных организаций возобновил практику регулярного раскрытия финансовой отчетности. Благодаря подобной «прозрачности», с начала текущего года стоимость акций компании выросла примерно в два раза.

Кроме того, блок «Финансы» под руководством Скворцова представил на внешнем рынке два IT-продукта собственной разработки. Речь идет об инструменте визуализации данных «Навигатор» и платформе процессной аналитики Sber Process Mining.

Ранее журнал Forbes признал штаб-квартиру Сбера в Москве лучшим офисом на территории страны.

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