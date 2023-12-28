Российским вкладчикам дали пять советов на 2024 год

Первое, на что надо обращать внимание вкладчику, – надежность банка, чтобы не нарваться на финансовую организацию в предбанкротном состоянии. Обычно таковые предлагают самые высокие проценты. Лучше выбирать банк из 13 системно-значимых. Об этом «Газете.Ru» рассказал финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Алексей Родин. Он дал российским вкладчикам еще четыре совета на 2024 год.

Второй совет — нужно проверить, участвует ли банк в системе страхования вкладов. Максимальная сумма страхования средств граждан в одном банке — до 1,4 млн рублей. В эту сумму входят все карточные и накопительные счета, вклады и начисленные проценты по ним.

«Если человек планирует разместить на вкладе сумму больше 1,4 млн рублей, стоит разделить ее на несколько банков. Например, у вкладчика 2,8 млн рублей. Вроде бы логично разделить сумму на вклады в двух банках, по 1,4 млн в каждый. Но в этом случае, если у банков возникнут сложности, государство вернет только по 1,4 млн рублей. Даже если доходность по вкладам будет начислена, человек ее не получит, так как общая сумма превысит размер страхования. Поэтому разумнее 2,8 млн рублей разделить на три банка, чтобы не потерять будущие проценты», — пояснил Родин.

Третий совет — внимательно изучать условия договора вклада. Чем больший процент получит человек, тем жестче будут условия по вкладу.

«Например, депозит с максимальной ставкой откроют только новому клиенту на срок шесть месяцев, или надо быть зарплатным и премиальным клиентом банка, чтобы получить лучшие условия. Не будет возможности вносить или снимать деньги, иначе, при досрочном расторжении, доход рассчитают по ставке «до востребования», которая равна 0,01% годовых», — отметил эксперт.

Четвертый совет — стоит пользоваться депозитами на минимально возможные суммы. Предположим, по условиям вклада для хорошей доходности сумма на счету должна быть не меньше 50 тыс. рублей и не более 1,5 млн рублей. Человеку необходимо разместить в банке 500 тыс. рублей. Родин рекомендовал в этой ситуации открыть десять счетов по 50 тыс. рублей. Если до истечения срока вкладов клиенту срочно понадобится небольшая сумма, он досрочно закроет один из депозитов, а на остальных доходность не сгорит.

Пятый совет — выбирать удобство. Если человек привык все вопросы решать онлайн, то ему стоит оценить заранее качество технической поддержки и удобство приложения банка. Если предпочитает офис, лучше проверить наличие отделений банка в шаговой доступности от дома или работы. Широкая сеть банкоматов и дополнительные приятные услуги для вкладчиков также дадут очки к удобству, заключил Родин.

После повышения ключевой ставки до 16% 15 декабря банки подняли ставки по вкладам. Теперь максимальная доходность по ним составляет 18,5% годовых.

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