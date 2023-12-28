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Сбербанк назначил нового старшего вице-президента

Старшим вице-президентом Сбербанка стал Тарас Скворцов

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Пресс-служба Сбера

Новым старшим вице-президентом Сбербанка назначен Тарас Скворцов, который возглавляет блок «Финансы» Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что он возглавлял этот блок с 2022 года в должности вице-президента и директора департамента финансов.

Как уточнили в Сбере, Скворцов уже в течение 18 лет работает в банке — в 2005 году он устроился на работу экономистом в планово-экономическом управлении Северного банка Сбербанка. С 2015 года он стал начальником управления планирования департамента финансов, а с 2021 года – возглавил департамент финансов Сбера.

Под руководством топ-менеджера в Сбере провели работу над системой повышения эффективности бизнеса и начали цифровизацию финансовых продуктов.

Кроме того, Скворцов принял участие в перестройке и оптимизации процесса бизнес-планирования в рамках годовых и стратегических циклов Группы Сбер, построению и применению инструментов управления бизнесом с фокусом на клиента.

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