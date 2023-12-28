Губернатор Калининградской области назвал ограничение транзита Литвой вредительством

Задержка оформления грузовиков на границе Калининградской области и Литвы — мелкое вредительство со стороны соседнего государства. Такую оценку дал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает РИА Новости.

«Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься», — заявил Алиханов.

По словам губернатора, в обозримой перспективе Калининградская область должна найти способ быть полностью независимой от решений Литвы. Он назвал неприемлемым, когда сопредельное государство принимает меры по осложнению транзита в нарушение существующих договоров и обязательств.

28 декабря в Калининградской области подсчитали ущерб от ограничений транзита.

30 ноября губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о необходимости системного решения транзита в Калининград.

Ранее российская таможня обвинила Литву в саботаже работы пункта пропуска под Калининградом.