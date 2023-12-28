Россияне смогут без комиссии переводить сами себе до 30 млн руб. в месяц

Россияне получат возможность с 1 мая 2024 года переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

«Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года — в одно время со вступлением в силу соответствующего закона», — отмечается в публикации.

При этом ЦБ отмечает, что размер переводов без комиссии одного человека другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тыс. руб. ежемесячно.

«Комиссия за перевод сверх этой суммы не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.», — добавили в Банке России.

До этого эксперт Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Наталья Демидова заявляла, что россияне могут сэкономить на платежах, если будут оплачивать покупки QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП).

Ранее на портале «Госуслуги» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобиля.