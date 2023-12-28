Блиновской выставили новый долг перед ФНС

Блогеру Елене Блиновской вновь выставили долг перед Федеральной налоговой службы (ФНС) на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Блиновской также начислены пени на сумму в 6 млн рублей.

В начале декабря глава «Общероссийского движения предпринимателей» Андрей Ковалев заявлял, что долг автора «Марафона желаний» по налогам может значительно превысить сумму в 1,4 млрд рублей.

16 декабря Telegram-канал Mash писал, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы после арестов ее счетов. В числе уволенных оказались пиарщики, кураторы и айтишники, занимавшиеся разработкой, проведением и продвижением марафонов блогера. Средний размер их заработной платы составлял 60 тыс. рублей в месяц. Отмечалось, что перед увольнением все 400 человек получили расчет.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогера задержали и возбудили в ее отношении уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

Ранее Блиновскую заметили на вечеринке во время домашнего ареста.