Росстат зафиксировал снижение производства птицы и яиц

Российские сельхозорганизации в ноябре реализовали 2,8 млрд яиц, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 2,5% ниже показателя октября этого года. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за 11 месяцев.

Согласно документу, в период с января по ноябрь динамика наблюдалась положительная — рост реализации яиц составил 1,9%, до 31,3 млрд штук. При этом поголовье птицы в сельхозорганизациях на конец ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на на 0,5%.

Как указано в докладе, продажа зерна в ноябре составила 7,6 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. По сравнению с октябрем 2023 года продажа упала на 13,4%. Всего за 11 месяцев было реализовано 69,8 млн тонн зерна, что на 19,7% больше прошлогоднего.

По данным Росстата, в ноябре было реализовано 1,1 млн тонн скота и птицы на убой, что на 0,7% больше в годовом выражении, однако на 0,6% меньше, чем в октябре 2023 года. За 11 месяцев продажа выросла на 3,1%, до 12,1 млн тонн.

До этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия скоро получит «беспошлинные яйца» из Турции и Азербайджана, которые, по задумке властей, должны сбить высокие цены. Он также заявил, что после замечания Владимира Путина в свой адрес по поводу ситуации с продуктом «почувствовал, что работать надо лучше». При этом на фоне продолжающегося роста цен на яйца некоторые эксперты сомневаются в эффективности их импорта.

В середине декабря стало известно, что Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию предложение разрешить беспошлинный импорт на территорию России 1,2 млрд куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

Ранее экономист допустила, что турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах.