Стало известно, сколько россиян планирует покупать юани в 2024 году

Около 28% опрошенных россиян заявили, что планируют начать покупать китайские юани в 2024 году. К такому выводу пришел финансовый маркетплейс «Выберу.ру» по итогам опроса 3 тыс. респондентов, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сравнению с декабрем 2022 года интерес россиян к юаню заметно вырос. Если тогда лишь 9% опрошенных отмечали, что юани составляют большую часть их валютных сбережений, то сейчас такой ответ дали уже 22%.

При этом 24% по-прежнему предпочитают доллар. Столько же не имеют сбережений в иностранной валюте вообще. Лишь 2% затруднились с ответом, заявив, что придерживаются стратегии диверсификации.

«Несмотря на то, что доля долларовых сбережений по-прежнему высока, мы видим постепенное смещение фокуса интереса россиян в сторону юаня, это вполне закономерно в свете мощного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. При этом стабильный рост экономики Китая служит платформой для интернационализации юаня», — рассказал исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

За ноябрь юань увеличил долю в объеме торгов на Московской Бирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее, а в глобальных платежных операциях впервые за почти два года превысил долю иены.

В начале декабря экономист рассказал, как выбрать иностранную валюту для сбережений.

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