В Херсонской области пообещали нарастить производство яиц

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона намерены наращивать в регионе производство яиц. Об этом он рассказал в интервью Херсонскому агентству новостей.

Он также отметил, что что в планах строительство новых птицефабрик.

«Для того чтобы спрос полностью удовлетворялся и не было возможностей для спекуляций, мы будем строить новые мощности птицефабрик», — рассказал Сальдо.

Он напомнил, что рядом с Херсоном была была огромнейшая птицефабрика. По его словам, тогда цены на яйца могли подняться только перед рождественскими праздниками или Пасхой, из-за повышения спроса.

Цены на яйца в России за 2023 год, по информации Генпрокуратуры РФ, повысились на 40%. По данным Росстата, только за ноябрь они увеличились на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц составляет от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 находится в диапазоне 164-170 рублей. ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области, Кемеровской, Воронежской, Ивановской областях и ДНР.

Почему возник яичный кризис — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тюменской области заморозили отпускные цены на яйца.