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В Кремле оценили встречу Путина и главы «Газпрома»

Песков назвал детальной встречу президента Путина и главы «Газпрома» Миллера

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера была продолжительной и детальной. На это в ходе брифинга с журналистами указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как он сказал, накануне глава государства продолжал работать до 2:00 ночи. При этом российский лидер принял участие в двусторонних переговорах с коллегами из Казахстана и Узбекистана, уточнил Песков.

«И потом была очень продолжительная детальная встреча с главой «Газпрома», — добавил представитель президента.

26 декабря глава государства провел встречу с Алекеем Миллером, одной из ключевых тем которой стала реализация программы по газификации и догазификации регионов страны. По словам главы «Газпрома», в 2024 году компания планирует выделить на эти цели рекордные 270 млрд рублей.

Миллер подчеркнул, что данная сумма превышает аналогичный показатель за текущий год на 33,5 млрд рублей. В то же время глава «Газпрома» сообщил российскому лидеру о планах завершить газификацию страны к 2030 году.

Ранее «Газпром» установил новый рекорд по поставкам топлива в Китай.

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