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Для «Почты России» разработают план повышения прибыльности

Для «Почты России» составят дорожную карту по увеличению прибыльности

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Федеральное казначейство совместно с «Почтой России» договорились о разработке дорожной карты для повышения финансовой эффективности госкомпании. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Такое решение было принято по итогам аудита деятельности «Почты России» за 2022-2023 годы. Ранее сообщалось, что предварительные результаты аудита выявили негативное влияние управленческих решений на финансовые результаты компании в размере 24,5 млрд рублей.

Среди причин накопленного убытка отмечались проблемы в работе IT-систем, убыточные проекты, необоснованно высокие затраты на закупки и оплату труда менеджмента на фоне дублирования функций.

Теперь стороны договорились о необходимости разработки плана мероприятий по исправлению ситуации и повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

Реализация дорожной карты должна привести к росту прибыльности госкомпании и оптимизации ее расходов. Контроль за исполнением плана будет осуществлять Федеральное казначейство совместно с министерством финансов.

До этого стало известно, что в «Почте России» могут найти средства для обновления отделений в глубинке.

Ранее Валентина Матвиенко рассказала, что аудит показал кабмину много нового о «Почте России».

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