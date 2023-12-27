Стало известно, что загадают россияне под бой курантов в Новый год

Подавляющее большинство — 70% — россиян собираются загадывать желание под бой курантов в этом году. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Яндекс.Недвижимость» (его результаты есть у «Газеты.Ru»).

Четверть опрошенных россиян рассказали, что планируют загадывать материальное желание на Новый год. Однако 34% респондентов предпочтут нематериальное пожелание. Остальные затруднились ответить.

О планах загадать большую покупку рассказали почти 20% опрошенных. При этом 7% признались, что всегда загадывают покупку дома, квартиры или машины. 48% респондентов ответили, что «потратят свое желание иначе». Остальные не ответили.

Если бы новогоднее желание было связано с покупкой недвижимости, почти 18% россиян загадали бы новую квартиру. Еще 16% пожелали бы обзавестись загородным домом. Около 6% признались, что загадали бы «квартиру под сдачу», 3% хотели бы земельный участок, а около 1% респондентов ответили, что их желание было бы связано с коммерческой недвижимостью. При этом 56% опрошенных ответили, что не планируют загадывать желаний, связанных с покупкой недвижимости.

Квартира мечты, которую могли бы пожелать себе на Новый год респонденты, должна быть «куплена без ипотеки» и «находиться рядом с рекой или парком». Так ответили 33% и 32% опрошенных соответственно. Хорошую инфраструктуру в районе и большую площадь жилья могли бы загадать 26% респондентов. Еще одна популярная характеристика — отсутствие соседей. Такое жилье хотели бы почти 20% россиян. Квартиры около остановки метро, рядом с работой или «поближе к центру» загадали бы от 12 до 14% респондентов.

15% россиян уверены, что новогодние желания сбываются. 49% респондентов ответили, что «хотели бы верить, но сомневаются». А 22% опрошенных совсем не верят в исполнение желаний, загаданных под бой курантов. В этом году 70% россиян планируют загадать желание на Новый год — показал опрос сервиса.

Опрос был проведен в декабре среди 1 тыс. человек по всей России и подразумевал вариативность ответов.

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