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В МИД РФ заявили, что санкции не помешают сотрудничеству с Китаем в энергетической сфере

Захарова: Россия и Китай продолжат сотрудничество в энергетической сфере

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Несмотря на западные санкции, Россия и Китай продолжат стратегическое партнерство в энергетической сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация вокруг «Арктик СПГ — 2» еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона», — сказала Захарова.

26 декабря Китай отреагировал на санкции против проекта «Арктик СПГ-2». В МИД КНР заявили, что Китай и Россия продолжат осуществлять нормальное торговое и экономическое сотрудничество, исходя из духа взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

21 декабря крупнейший в России производитель сжиженного природного газа «Новатэк» уведомил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2».

Ранее ситуацию с «Арктик СПГ-2» прокомментировал глава МИД Японии.

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