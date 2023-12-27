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Ассистент для написания программного кода Сбера стал доступен внешним разработчикам

Сбер открыл доступ внешним разработчикам к GigaCode

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Freepik

AI-ассистент Сбера для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам, сообщает пресс-служба банка

Отмечается, что сервис может по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения. При этом генерация происходит в режиме реального времени непосредственно в среде разработки.

«Как обещали ранее, сегодня мы открыли внешним разработчикам доступ к GigaCode. В Сбере уже несколько тысяч специалистов ежедневно работают с этим сервисом и наши расчеты показывают, что он на 25% ускоряет процесс разработки кода», — заявил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

По его мнению, GigaCode может стать универсальным AI-ассистентом для большого числа IT-специалистов, а также поможет избавить их от выполнения рутинных и однотипных операций.

Как уточнили в Сбере, сервис поддерживает более 15 языков программирования. Кроме того, решение совместимо со множеством популярных редакторов и интегрированных сред разработки. Также GigaCode имеет расширенную кодогенерацию, семантический поиск по коду, поиск некоторых типов уязвимостей и другое.

При этом в банке подчеркнули, что GigaCode развивается в синергии c сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. В его основе лежат нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определенных задачах разработки.

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