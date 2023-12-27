Елочные шары в России в этом декабре подорожали на 17% к прошлому

Число покупок россиянами елочных шаров с 1 по 20 декабря 2023 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Елочные шары стали самым популярным у россиян украшением для елки в этом году, несмотря на самый заметный рост их стоимости. Медианная цена на елочные шары в этом декабре составила 379 рублей, что на 17% выше уровня прошлого декабря. Мишуру в этом году покупали на 9% чаще, чем в прошлом. Медианная цена на нее увеличилась на 8% в годовом выражении и составила 192 рубля. Число покупок гирлянд повысилось на 5% за рассматриваемый период, а медианная цена на них выросла на 7% год к году, до 529 рублей. Елочные звезды в декабре 2023 года покупали на 4% чаще, чем в декабре 2022 года. Медианная цена на них увеличилась на 8% в годовом выражении, до 250 рублей.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что после роста на 20-25% в ноябре в декабре динамика продаж новогодней атрибутики замедлилась, прибавляя год к году около 5-8%.

«Более 50% таких покупок происходит в онлайне (в ноябре этот показатель превышал 60%), в основном через маркетплейсы. И в этом, и в прошлом году россияне чаще приобретают товары эконом-сегмента — готовые наборы на одну елку из пластиковой основы. Такие товары — лидеры в ценовой категории до 1000 рублей. На рост цены елочных игрушек влияют как импортная составляющая в товаре (цена лака, краски и др.), так и сезонный характер продажи», — отметили в пресс-службе ресурса.

Исследование было проведено в декабре 2023 года на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 1 по 20 декабря 2023 и 2022 годов.

Ранее главную новогоднюю ель России на Соборной площади Кремля украсили 1,5 тыс. игрушек и 1,2 км гирлянд.