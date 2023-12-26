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Финразведка РФ хочет упорядочить практику блокировок онлайн-банкинга

Росфинмониторинг выступил за упорядочение практики блокирования онлайн-банкинга

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Depositphotos

Росфинмониторинг выступил с инициативой урегулировать на законодательном уровне практику блокировки банками онлайн-доступа клиентов. Об этом в интервью РБК рассказал замглавы ведомства Герман Негляд.

По его словам, такие ограничения используются банками, чтобы вынудить подозрительных клиентов лично посетить отделение. В Росфинмониторинге считают, что основания для блокировок дистанционного банковского обслуживания должны быть прописаны в законе и применяться кредитными организациями единообразно.

Как отметил Негляд, в прошлом году ведомство уже добилось запрета на взимание повышенных комиссий при подозрении в отмывании доходов. В случае с блокировками ДБО речь не идет о запрете, а о введении общих правил их применения.

Основания для подозрений определяет ЦБ. Это могут быть частые переводы крупных сумм на счета физлиц, снятие большого количества наличных, платежи с признаками обналичивания и другие сомнительные операции. Если клиент не предоставляет документы, подтверждающие законность таких транзакций, банк блокирует ему онлайн-доступ.

По словам Негляда, новые нормы регулирования блокировок ДБО появятся не раньше 2024 года.

До этого в России анонсировали введение лимита на денежные переводы.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали о нераскрытом из-за санкций преступлении в Европе.

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