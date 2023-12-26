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Совкомбанк стал углеродно нейтральным

Совкомбанк компенсировал углеродный след от деятельности отделений за 2022 год

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Shutterstock/Baka Sobaka

Совкомбанк стал первой углеродно нейтральной системно значимой кредитной организацией в части охвата 1 и охвата 2 (Scope 1 и Scope 2), сообщает пресс-служба банка.

Банк приобрел сертификаты зеленой электроэнергии, учитываемые в реестре Carbon Zero, которые позволили компенсировать углеродный след от потребления энергии ( охват 2) в объеме 18 тыс. тонн CO2.

Также Совкомбанк купил сертифицированные сокращения выбросов, выпущенные «СИБУРом» в результате реализации климатического проекта на нефтехимическом российском предприятии «ЗапСибНефтехим». С помощью сертифицированных сокращений выбросов банк компенсировал весь охват 1 (4 тыс. тонн CO2).

«Совкомбанк досрочно достиг углеродной нейтральности в рамках Scope 1 и Scope 2 при помощи зеленых сертификатов и углеродных единиц. Несмотря на высокую эффективность использование климатических инструментов должно оставаться комплементарной мерой по отношению к снижению первичных выбросов», — рассказал заместитель председателя правления – руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов.

Он добавил, что банк продолжит работу над собственными декарбонизационными мерами и будет способствовать внедрению инициатив, направленных на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике.

Михаил Автухов напомнил, что банк с 2020 года ежегодно проводит оценку углеродного следа в соответствии с общепринятой методикой «Протокола выбросов парниковых газов: корпоративный стандарт учета и отчетности».

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