«Донстрой» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта

Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию последнего - десятого корпуса ЖК «Сердце Столицы», сообщает пресс-служба девелопера.

Отмечается, что с вводом объекта завершится масштабный проект редевелопмента компании на Шелепехинской набережной. Общая площадь жилищного комплекса составляет более 814 тыс.кв.м.

Как уточнили в компании, всего за девять лет реализации проекта девелопер передал собственникам 4 083 квартиры, 859 апартаментов и более 45,5 тыс. кв. м коммерческих помещений. Также в прошлом году были открыты школа № 1253 на 500 мест и детский сад на 225 мест.

«Квартал занимает территорию в 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Он находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Шелепиха». В будущем напротив последнего корпуса откроется еще одна станцию метро — «Звенигородская», — говорится в сообщении.

В комплексе уже функционируют фитнес-центр с 25-метровым бассейном с морской водой, торговый комплекс с супермаркетом и центром интерьеров, кафе, салоны красоты, медицинские клиники и магазины.

Напомним, в 2018 году «Донстрой» обустроил прилегающий к проекту участок Шелепихинской набережной площадью 5 га. Так, на городской набережной установлены спортивные, игровые и досуговые площадки. Также была построена смотровая площадка с видами на «Москва-Сити», где установлен 4-метровый арт-объект «Луна».

В 2021 году компания открыла для жителей «Сердца столицы» парк площадью почти 2,1 га со спортивным стадионом, воркаут-зоной, территорией для выгула питомцев, пространством для отдыха с шезлонгами, событийной площадью и перголой с качелями.