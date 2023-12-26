В крупнейших банках мира сократили десятки тысяч сотрудников

Более 60 тысяч банковских служащих попали под сокращение в 2023 году только в 20 крупнейших мировых банках. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Нет стабильности, нет инвестиций и нет роста в большинстве банков, поэтому, вероятно, мы увидим [еще] больше сокращений рабочих мест», — заявил Ли Такер, владелец компании Silvermine Partners по подбору персонала для финансового сектора.

Издание указывает, что уже второй год подряд инвестиционные банки сталкиваются с падением прибыли, в связи с чем вынуждены сокращать рабочие места.

По подсчетам FT, в 2023 году 20 крупнейших банков ликвидировали 61,905 тыс. рабочих мест. Подобные крупные сокращения ранее наблюдались в период глобального финансового кризиса 2007 – 2008 гг., тогда численность занятых в этом секторе сократилась на 140 тыс. человек.

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