«Востсибуголь» пожаловался на снижение доли экспортных отгрузок угля из Иркутской области

Компания «Востсибуголь» направила письмо в Генпрокуратуру с просьбой провести проверки должностных лиц Минтранса, Министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, которые ответственны за установление квот на вывоз угля. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В компании считают, что распределение лимитов на вывоз экспортных объемов угля в восточном направлении из Иркутской области происходит несправедливо. Как уточнили в «Ведомостях», копия письма также была направлена в ФАС.

Из письма гендиректора «Востсибугля» Евгения Мастернака, с которым ознакомилось издание, следует, что экспорт угля из региона в 2016–2022 гг. увеличивался, но доля компании в общем объеме поставок ежегодно снижается.

Также в письме уточняется, что в 2016–2022 гг. объем экспорта угля из Иркутской области вырос в 2,3 раза до 3,28 млн т, а квота «Востсибугля» выросла лишь на 3,8%, с 943 700 до 979 800 т. При этом она приходится на принадлежащий «Востсибуглю» разрез Черемховуголь. Кроме того, доля «Востсибугля» в экспортных отгрузках угля из региона снизилась с 66,6 до 29,8%, а основной рост зарубежных поставок обеспечен за счет мелких частных компаний.

Также в письме сообщается, что в 2023 г. компания несколько раз обращалась в правительство Иркутской области, Минэнерго России и РЖД с просьбами увеличить квоты вывоза до 2–2,4 млн т в год, но не получила поддержки.

Мастернак считает, что система распределения квот Минэка Иркутской области на вывоз угля между предприятиями региона «непрозрачная и несправедливая». По его словам при распределении должна учитываться доля компании в общем объеме добычи и отгрузки топлива внутри региона, социальные обязательства и инвестиционная деятельность, а также вклад в развитие Приангарья.

«Изначально нам вообще не поясняли, почему наша квота сократилась вдвое - с 67% до 30%. Потом Минэк показал некую формулу, которая не учитывает ни общий объем добытого угля конкретной компанией, ни объемы низкомаржинальных поставок на внутренний рынок, что мы считаем неправильным», — приводит его слова «Ведомости».

Мастернак уточнил, что только в 2023 году потери «Востсибугля» из-за невыполнения плана по экспортным отгрузкам оцениваются в несколько млрд рублей.

При этом глава «Востсибугля» подчеркнул, что экспорт угля позволяет компании исполнять все свои обязательства перед персоналом. «Уменьшение экспортной выручки снижает возможности социальной поддержки в регионе», — заявил он.

Ранее стало известно, что работники угольного предприятия «Разрез Черемховуголь» моногорода Черемхово планировали обратиться на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. По их словам, от объема экспорта зависит жизнь и благополучие не только предприятия, но и всего города.