Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол россиянам

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, в этом году можно за 3329 рублей — на 14% дороже, чем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании АТОЛ, копия которого поступила в редакцию «Газеты.Ru».

Главный новогодний салат обойдется россиянам в среднем в 942 рубля, что на 10% дороже, чем годом ранее. А вот медианная цена на ингредиенты для «Селедки под шубой» составляет 774 рубля — на 11% больше, чем в 2022 году.

За 1 кг куриного или утиного мяса россияне отдадут в среднем 202 рубля и 463 рублей соответственно. 1 кг мандаринов в этой весовой категории обойдутся в 211 рублей, что на 17% дороже по сравнению с ноябрем-декабрем 2022 года.

Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 рубля, а бутылку шампанского — за 302 рубля.

Исследование было проведено в декабре 2023 года на основе анализа 75,9 млн чеков за ноябрь-декабрь 2022-2023 годов.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс», расходы на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четыре человека) составили 523 рубля во второй половине ноября 2023 года, исходя из медианной цены ингредиентов для блюда в российских магазинах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россияне стали чаще покупать икру, мандарины и шампанское в этом году.