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Samsung перестала делать оборудование для танкеров из России

Samsung перестала делать оборудование для российских танкеров-газовозов

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Samsung перестала делать оборудование для российских танкеров-газовозов, которые строятся на судостроительном заводе «Звезда». Об этом сообщает телеканал Dunya News.

«Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей», — сообщил представитель компании.

При этом для остальных 10 кораблей компания Samsung уже прекратила производство блоков и оборудования, но контракты пока еще не расторгнуты.

До этого стало известно, что Южная Корея внесет в ограничительный список еще 682 вида экспортных товаров для поставок в Россию и Белоруссию.

В качестве причин расширения ограничений указывается «высокая вероятность» использования этих предметов в военных целях. При этом Сеул намерен выдавать индивидуальные разрешения после проверок и при соблюдении ряда условий.

Ранее глава Центробанка назвала самые болезненные санкции против РФ.

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