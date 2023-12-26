Россиянам рассказали об изменениях по налоговым вычетам

С 2024 года увеличится сумма расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Юрист Елена Килинкарова рассказала в интервью агентству «Прайм», какую сумму и за что можно будет вернуть.

В соответствии с законодательством, можно вернуть часть расходов на обучение, фитнес и лечение, но в определенных пределах. С 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет с 120 до 150 тысяч рублей. Следовательно, в следующем году можно будет вернуть максимум 13% от 150 тысяч в год, что составляет 19 500 рублей, пояснила юрист.

Кроме того, с нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повысится — с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Таким образом, можно будет вернуть до 14 300 рублей, подчеркнула Килинкарова.

Юрист предупредила, что порядок получения вычетов сохранится. То есть, через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года или через работодателя до конца года.

Любой человек, являющийся налоговым резидентом России, имеет право получить налоговый вычет, напомнила юрист Екатерина Горохова. Однако гражданин должен платить НДФЛ в размере 13 или 15 процентов. Поэтому неработающие россияне на вычет претендовать не могут, объяснила эксперт.

Горохова также напомнила, что налоговые вычеты в России бывают стандартными, имущественными, социальными, инвестиционными и профессиональными. Каждый предполагает свою максимальную сумму и условия получения.

В декабре президент России Владимир Путин утвердил закон о создании нового вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — ИИС-3. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.