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В России резко сократилось предложение вторичного жилья

«Ведомости»: предложение вторичного жилья в РФ упало до минимума за два года

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АНО «Национальные приоритеты»

Предложение вторичного жилья в РФ сократилось на 20% и упало до минимума за два года. Об этом сообщают «Ведомости».

В начале декабря 2023 года предложение жилья на вторичном рынке составило 651,6 тыс. квартир, в начале декабря 2022 года — 788,5 тыс. квартир, а в 2021 году в тот же период — 844 тыс. квартир. При этом, если учитывать рынок в маленьких городах, разница еще значительнее — за год число выставленных на продажу собственниками квартир сократилось с 1,3 млн до 1,08 млн.

Причиной, по которой россияне стали реже продавать уже имеющееся жилье, называют рост ставок по ипотеке. При этом эксперты прогнозируют снижение спроса на вторичное жилье в 2024 году из-за снижения цен на новое жилье вследствие повышения ставок по ипотеке.

До этого доля сделок с ипотекой на вторичном рынке упала до минимума за год.

Ранее эксперты назвали причину роста цен на вторичном рынке жилья.

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