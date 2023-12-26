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Регионы могут пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году

Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию в 2024 году

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Правительство России утвердило меры, побуждающие регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию, которые будут расти при увеличении потребления. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Официального опубликования правовых актов».

Согласно документу, с 2024 года власти регионов будут обязаны перевести людей на новые тарифы для увеличения платежа бизнеса за снижение тарифов для населения. В настоящее время тарифы на электроэнергию в РФ искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Часть нагрузки регулятор перекладывает в тариф для промышленности. Таким образом, бизнес субсидирует население.

Из документа следует, что альтернативой перехода регионов на новый механизм станет субсидирование тарифа для населения из их бюджетов.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что некоторые регионы РФ в 2024 году могут в обязательном порядке изменить тарифы на электроэнергию. По информации издания, такое требование может выдвинуть регионам Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Речь идет о девяти субъектах РФ. Их власти резко увеличили тарифы на электроэнергию для бизнеса, но не предусмотрели льготные лимиты объемов потребления для жителей.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев ранее объяснил, кого коснется снятие моратория на штрафы за отсутствие умных счетчиков на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что Минэнерго готовится кратно повысить тарифы на электроэнергию для майнинг-центров.

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