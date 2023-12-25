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Спрос на загрантуры в новогодние каникулы вырос

РСТ зафиксировал рекордный спрос на зарубежный отдых в новогодние даты

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Shutterstock

Россияне резко увеличили спрос на зарубежные туры в новогодние праздники. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ)

По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, рост продаж в популярных направлениях составил 15-30% в зависимости от страны. В топ-5 входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка.

Также наблюдается значительный рост числа бизнес-поездок и MICE-туризма.

Сергей Агафонов из РСТ отметил, что спрос на новогодний отдых за рубежом стабилен и вырос на 30%. Оправдались ожидания по Таиланду, Турции и ОАЭ. Хуже прогнозов ситуация с Египтом — туроператоры вынуждены снижать цены.

По словам Горина, заметен рост поездок в соседние страны: Армению, Казахстан, Узбекистан. Также восстанавливается турпоток в европейские государства.

До этого стало известно, что Россия вложит средства в свое продвижение среди зарубежных туристов.

Ранее в России анонсировали постройку первого отеля на скалах в Арктике.

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