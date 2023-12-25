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Производство минеральных удобрений в России вырастет на 8% в 2023 году

Мантуров: производство минеральных удобрений вырастет на 8%, экспорт — на 5%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Производство минеральных удобрений в РФ в 2023 г вырастет на 8% в годовом выражении. Об этом в интервью РИА Новости рассказал, вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«У нас уже есть планы по объему выпуска и экспорта минеральных удобрений в 2024 году – это около 60 миллионов тонн и 35 миллионов тонн соответственно», — сказал он.

Мантуров подчеркнул, что Россия является одним из лидеров на мировом рынке минеральных удобрений по объемам экспорта. Крупнейшими потребителями российских удобрений являются Бразилия, Индия и США. Совокупный экспорт по итогам года может составить до 33,6 миллиона тонн. Это на 5% выше, чем в прошлом году.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снятии запрета на размещение спецхранилищ для хранения и перевалки аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в границах водоохранных зон морских портов.

До этого гуманитарную партию российских удобрений группы «Уралхим» объемом более 23 тыс. тонн для Зимбабве погрузили на судно в европейских портах для отправки в Зимбабве.

Ранее в России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений.

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