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Стало известно, во сколько стран РФ экспортировала зерно

Россия экспортировала зерно в 100 стран с начала 2023 года

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Alexander Ermochenko/Reuters

Россия с начала 2023 года экспортировала зерно в 100 стран мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

По данным ведомства, с начала года в его лабораториях проверено на соответствие требованиям импортеров 60,2 млн тонн экспортируемой зерновой продукции. Как заявил директор Центра оценки качества зерна Руслан Хасанов, в этом году его подразделения начали работу в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР.

Ранее Минсельхохоз подтвердил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду в объеме не менее 65 млн тонн. В ноябре сообщалось, что по итогам сезона Россия может поставить за рубеж более 65 млн тонн.

По оценкам экспертов, в 2023 году Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Это связано со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС.

До этого Минсельхоз сообщил, что Россия в 2023 году экспортировала продовольствие на $43 млрд. Из них около 38 млрд пришлось на экспорт зерна.

Ранее в ООН признали возобновление зерновой сделки бессмысленным.

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