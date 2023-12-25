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Российские врачи пожаловались на переработки

«Актион медицина»: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за переработок

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Shutterstock

Более четверти российских врачей заявили, что хотят уйти из профессии из-за хронических переработок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса, проведенного профессиональными сервисами «Актион медицина» и «Врачи.рф».

Согласно результатам опроса, среди тех, кто хочет оставить профессию, больше всего терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. В профсоюзе медработников «Действие» указали на то, что переработка приводит к профессиональному выгоранию, физической и психоэмоциональной усталости.

«Медикам задали вопрос, принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку. 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что в их учреждениях так трудятся более 75% коллег», — говорится в публикации.

В Минздраве РФ критически отнеслись к результатам опроса и указали на уже существующие меры поддержки медработников.

До этого Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, которые оказывают услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в негосударственных клиниках.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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