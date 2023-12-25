Бизнес в России столкнулся с необходимостью удерживать сотрудников всеми силами

Российский бизнес изменил стратегию найма и удерживания сотрудников на фоне кадрового голода. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным издания, российские компании используют различные способы, чтобы удержать сотрудников в штате, например, повышают зарплаты действующим работникам и помогают в обучении новых.

«В середине этого года опрос Института экономической политики имени Гайдара показал, что кадров не хватает 42% предприятий. Это худший показатель с 1996 г. Центробанк тогда же сообщил о кадровом дефиците на 60% производств. Регулятор выяснил также, что проблемы с наймом персонала испытывают 80% промышленных предприятий», — говорится в публикации.

До этого газета «Известия» писала, что дефицит рабочей силы в России резко вырос в 2022–2023 годах, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников.

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