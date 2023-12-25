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Набиуллина объяснила, почему подорожали яйца

Набиуллина заявила, что цены на яйца выросли из-за увеличения спроса

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Цены на куриные яйца в России сильно выросли из-за того, что на них увеличился спрос. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Во время беседы интервьюер обратил внимание, что в какой-то момент инфляция начала замедляться и инфляционные ожидания в том числе, но тут «вмешались яйца». Глава Центробанка отметила, что есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров, но это лишь один из параметров.

«К сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — добавила она.

До этого исследование аналитического проекта «Контур.Фокус» показало, что число организаций, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы и производством яиц в России, за последние три года снизилось на 11,8% — с 5,65 тыс. до 4,9 тыс. По словам эксперта «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, основное влияние на отрасль оказали санкции — из-за них возникли перебои с поставками кормов, эмбрионов птицы, ветеринарных препаратов, технологического оборудования.

В середине декабря президент России Владимир Путин пообещал, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться.

Ранее Путин рассказал, сколько в свое время мог съесть яиц на завтрак.

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