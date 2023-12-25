Правительство продлило запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Российское правительство в своем Telegram-канале сообщило, что запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины был продлен на неопределенный срок.

Соответствующий запрет был введен в 2022 году в ответ на действия ЕС, которые запретил проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами, напомнили в правительстве.

В кабмине отметили, что ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его введения.

Исключения будут сделаны для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, запрет на въезд не будет распространяться на проезд грузовиков технической поддержки, предназначенных для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований, добавили там.

4 декабря погранслужба Белоруссии сообщила, что очередь на границе с Евросоюзом превысила 3 тысячи фур.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.