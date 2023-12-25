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В Госдуме рассказали о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

Депутат Госдумы Аксаков: у россиян при выдаче кредита начнут требовать ИНН

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Depositphotos

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил в интервью «Известиям», что россиянам будут выдавать кредиты только после предоставления ИНН.

Он рассказал, что с помощью ИНН банки проверят наличие у клиента самозапрета. Финансовые организации будут обращаться в бюро кредитных историй (БКИ) и получать от них информацию, можно ли одобрить кредит.

«Регулятор предлагает, чтобы банки запрашивали данные у всех четырех БКИ, чтобы избежать возможных ошибок. А банки настаивают на запросе только в одном бюро», — продолжил депутат.

По его словам, закон о самозапрете на кредиты начнет действовать с 2025 года.

Как указал парламентарий, нововведение «потребует серьезной технологической перенастройки систем». Он сообщил, что будет необходимо наладить взаимодействия банков и БКИ. На это нужно время, заявил Аксаков.

«Но законопроект все готовы поддержать, поэтому в начале 2024-го мы его примем», — добавил он.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о механизме для граждан по введению самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Законопроект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов был внесен в Госдуму 20 апреля 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Парламентарий заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии. В случае принятия закона гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета. Подать заявление можно будет через портал госуслуг. При желании самозапрет можно будет отменить.

Ранее россиян предупредили о риске накопить долги даже по неиспользуемой кредитной карте.

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