Набиуллина констатировала, что ЦБ повышал ставку с опозданием

Банку России стоило начать повышать ключевую ставку раньше — еще весной 2023 года. Об этом сообщила в интервью РБК глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — указала глава ЦБ

По ее словам, сейчас рост цен значительно превышает целевой уровень ЦБ в 4%. ЦБ в 2023 году повысил ключевую ставку с 7,5% до 16% в пять этапов. Первое решение об ужесточении последовало только в июле.

Глава регулятора подчеркнула, что для перехода к смягчению политики нужно убедиться в устойчивом снижении инфляции. Потребуется анализ широкого круга показателей в течение не менее 2-3 месяцев.

В ноябре инфляция в России составила 7,5%. Эксперты ожидают по итогам года 7,6-8%. Также выросли инфляционные ожидания населения — до максимальных с весны 14,2% в декабре.

По словам Набиуллиной, высокие ожидания означают инерционность инфляции и затрудняют ее снижение. Для их снижения требуется последовательная политика ЦБ, реализуемая на практике.

Ранее в ЦБ рассказали о риске отклонения инфляции в 2024 году.