Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Набиуллина констатировала, что ЦБ повышал ставку с опозданием

Набиуллина в интервью признала опоздание с повышением ставки ЦБ

close
100%
Банк России

Банку России стоило начать повышать ключевую ставку раньше — еще весной 2023 года. Об этом сообщила в интервью РБК глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Инфляционное давление начало расти во второй половине года. И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции. И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — указала глава ЦБ

По ее словам, сейчас рост цен значительно превышает целевой уровень ЦБ в 4%. ЦБ в 2023 году повысил ключевую ставку с 7,5% до 16% в пять этапов. Первое решение об ужесточении последовало только в июле.

Глава регулятора подчеркнула, что для перехода к смягчению политики нужно убедиться в устойчивом снижении инфляции. Потребуется анализ широкого круга показателей в течение не менее 2-3 месяцев.

В ноябре инфляция в России составила 7,5%. Эксперты ожидают по итогам года 7,6-8%. Также выросли инфляционные ожидания населения — до максимальных с весны 14,2% в декабре.

По словам Набиуллиной, высокие ожидания означают инерционность инфляции и затрудняют ее снижение. Для их снижения требуется последовательная политика ЦБ, реализуемая на практике.

Ранее в ЦБ рассказали о риске отклонения инфляции в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами