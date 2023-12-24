Аналитик предупредил о возможном ослаблении рубля во втором квартале

В первом квартале 2024 года курс рубля к доллару, евро и юаню, вероятно, продолжит колебаться в широких диапазонах 88-95, 97-105 и 12,25-13,25 соответственно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал независимый финансовый аналитик Константин Церазов.

«В ближайшие месяцы валютные курсы, скорее всего, будут довольно волатильными и не выйдут за рамки текущих коридоров», — отметил эксперт.

Однако во втором квартале может начаться новая волна ослабления российской валюты, если в апреле не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами, считает Церазов.

В декабре президент РФ Владимир Путин подтвердил, что меры, предусмотренные данным указом, являются временными. При таком сценарии курс доллара к рублю может во втором-третьем кварталах 2024 года подняться в область 115, а евро и юань — показать и больший процентный рост.

«Без обязательной продажи валюты экспортерами рубль может существенно ослабнуть», — прогнозирует Церазов.

За последние два года наблюдались два периода быстрого и масштабного укрепления российской валюты: первый начался в марте 2022 года, второй – в октябре 2023 года. В обоих случаях власти РФ приняли меры по поддержке рубля.

В отсутствие свободного движения капитала курс рубля стал определяться главным образом динамикой торгового баланса РФ. К настоящему моменту импорт полностью восстановился, а экспорт вернулся к привычным показателям.

Поэтому в случае отмены указа и при стабильном импорте появятся предпосылки для ослабления рубля. Дополнительное давление продолжат оказывать высокие расходы бюджета и сильная зависимость страны от импорта.

Для предотвращения новой волны ослабления рубля потребуются либо дальнейшие меры по обязательной продаже валюты, либо значительное ограничение импорта, считает Церазов.

До этого аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

Ранее Белоусов оценил текущий курс рубля как оптимальный.