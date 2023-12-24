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Российский транзит нефти через Белоруссию подорожает только на 10%

«Ъ»: «Транснефть» согласовала с Белоруссией рост тарифа на южной ветке «Дружбы»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

«Транснефть» согласовала с Белоруссией увеличение тарифа на прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил изданию увеличение тарифа на 10,2% по южной ветке нефтепровода. Он обратил внимание, что согласование тарифа по северной ветке не в компетенции компании из-за отсутствия транзита российской нефти. По словам Демина, договариваться о ставке прокачки здесь придется с Казахстаном.

Накануне в Госдуме объяснили просьбу Словакии и Чехии снова покупать нефть из России. По мнению председателя комитета Государственной думы по энергетике Павела Завального, в если этим странам не разрешат получать российскую нефть, то они будут протестовать против введения санкционных ограничений или принятия других решений.

Такжее 20 декабря стало известно, что «Транснефть» сократила экспорт и увеличила поставки на внутренний рынок.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.

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