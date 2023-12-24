Эксперт предрек, что доступ к замороженным российским активам никогда не восстановят

Не исключено, что доступ к замороженным российским активам уже не восстановят никогда. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Надеяться на то, что нам разблокируют активы, не стоит, потому что блокировка — это всерьез и надолго», — пояснил эксперт.

По его словам, эти средства «заблокировали навсегда». Бадалов обратил внимание, что с одной стороны, эти средства никому не смогут передать и распорядиться ими, потому что «это конфискация, это воровство», но и «вернуть — не вернут». Экономист добавил, что Россия уже симметрично ответила ЕС, заблокировав 30% иностранных активов.

22 декабря Рябков заявил, что конфискация российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации могут стать триггером для разрыва отношений России и США. Он отметил, что не стал бы углубляться в негативные прогнозы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что США хотят переложить расходы по Украине на Евросоюз.