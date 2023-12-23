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В Лос-Анджелесе продали небоскреб почти вдвое дешевле цены покупки

В Лос-Анджелесе небоскреб Aon Center продали на $100 млн дешевле, чем купили

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Noah Sauve/Shutterstock

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, третий по высоте городской небоскреб Aon Center был продан за $147,8 млн, что гораздо дешевле цены его покупки, составлявшей $268,5 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что это крупнейшая сделка в офисной недвижимости в уходящем году в Лос-Анджелесе, который сильно пострадал начиная с пандемии коронавируса из-за перехода множества сотрудников на удаленную работу и снижения стоимости аренды помещений.

Небоскреб приобрели инвесторы Дэниел Абрамс и Адам Тишер. Они ожидают, что Aon Center, располагающийся в центре города, получит конкурентные возможности для привлечения и удержания арендаторов.

В ноябре сообщалось, что Майами со временем может сместить Нью-Йорк с позиции мирового финансового центра. Об этом написало Bloomberg со ссылкой на основателя хедж-фонда Citadel миллиардера Кена Гриффина.

Ранее Bloomberg разыскало загадочного владельца пентхауса за $70 млн на берегу Темзы.

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