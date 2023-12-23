Первая партия карт «Тройка» с российским чипом передана для тестирования в метро

Первая тысяча карт «Тройка» с российским чипом изготовлена и передана для тестирования в метро. Производство «Троек» теперь на 100% отечественное. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Производство теперь не зависит ни от каких внешних факторов. На заводе «Микрон Секьюрити Принтинг» в ОЭЗ «Технополис Москва» (Зеленоград — ред.) запустили первую производственную линию одного из ключевых процессов изготовления «Тройки» — корпусирование микросхем <...> Первая тысяча «Троек» с таким чипом уже изготовлена и передана для тестирования в метро», — сообщил мэр.

По словам Собянина, в рамках следующего этапа в карты «Тройка» будет внедрен полностью российский чип нового поколения. Его объем памяти будет втрое больше, чем сейчас. Это позволит расширить функционал карты. Собянин уточнил, что карты с чипом нового поколения планируется выпускать в следующем году. Мэр подчеркнул, что технология, которая освоена в Зеленограде подойдет также для изготовления карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с вшитыми электронными носителями информации.

Из-за санкций произошла кардинальная перестройка всей структуры производства электронных компонентов в России, заявил в интервью «Газете.Ru» глава отечественной компании по сборке микросхем «Элодика» Константин Кириллов. Он также рассказал, как в условиях многомесячных санкций продолжает работать индустрия, сможет ли Россия догнать Тайвань с его инновациями или только «дружественный Китай» поможет ликвидировать отставание от лидеров.

Ранее Китай разработал компьютерный процессор нового поколения.