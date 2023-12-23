Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сэкономить на новогодних подарках

Финансист Матвеева назвала три способа сэкономить на новогодних подарках

close
100%
Shutterstock/Vera Prokhorova

Подготовка подарков для близких и друзей требует в том числе умения эффективно управлять расходами. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева назвала газете «Известия» три способа сэкономить на сюрпризах к Новому году.

Первый способ — заранее составить список получателей подарков, установить бюджет на каждого человека. Планирование расходов позволит распределить их равномерно, избежав спонтанных трат.

Второй способ — воспользоваться акциями и скидками в магазинах в преддверии новогодних праздников, бонусными программами или кешбэк-сервисами.

Третий способ — сделать подарок своими руками.

«Соблюдение этих простых и эффективных рекомендаций поможет не только продумать праздничные подарки, но и существенно сэкономить бюджет. Запомните, что подарок ценится не столько за свою стоимость, сколько за искренность и заботу, вложенные в его выбор», — подчеркнула финансовый консультант.

Как сообщала «Газета.Ru», большая часть опрошенных россиян хотят потратить на подарки к Новому году не более 20 000 рублей: 30% планируют бюджет от 5 000 до 9 999 рублей, 26% — от 10 000 до 19 999 рублей, 18% — до 4 999 рублей. Планируемые расходы на подарки выше у москвичей — 40% жителей столицы собираются выделить на подарки более 20 000 рублей.

Ранее психолог объяснил, почему дорогие подарки стоит преподносить с осторожностью.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами