Россиянам рассказали, как сэкономить на новогодних подарках

Подготовка подарков для близких и друзей требует в том числе умения эффективно управлять расходами. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева назвала газете «Известия» три способа сэкономить на сюрпризах к Новому году.

Первый способ — заранее составить список получателей подарков, установить бюджет на каждого человека. Планирование расходов позволит распределить их равномерно, избежав спонтанных трат.

Второй способ — воспользоваться акциями и скидками в магазинах в преддверии новогодних праздников, бонусными программами или кешбэк-сервисами.

Третий способ — сделать подарок своими руками.

«Соблюдение этих простых и эффективных рекомендаций поможет не только продумать праздничные подарки, но и существенно сэкономить бюджет. Запомните, что подарок ценится не столько за свою стоимость, сколько за искренность и заботу, вложенные в его выбор», — подчеркнула финансовый консультант.

Как сообщала «Газета.Ru», большая часть опрошенных россиян хотят потратить на подарки к Новому году не более 20 000 рублей: 30% планируют бюджет от 5 000 до 9 999 рублей, 26% — от 10 000 до 19 999 рублей, 18% — до 4 999 рублей. Планируемые расходы на подарки выше у москвичей — 40% жителей столицы собираются выделить на подарки более 20 000 рублей.

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