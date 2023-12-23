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США начали требовать от импортеров подтверждения по морепродуктам

Импортеров США обязали подтверждать, что ввозимые ими морепродукты не из России

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Таможенно-пограничная служба США обязала импортеров рыбы и морепродуктов предоставлять доказательства того, что ввозимая ими продукция не российского происхождения. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что запрет распространяется на российскую продукцию, переработанную в третьих странах.

На этой неделе США ввели новые санкции против России, согласно которым американским штатам отныне запрещается импортировать российские рыбу и алмазы, даже если их обработали в третьем государстве. Кроме того, от финансовой системы США смогут отключить любые иностранные банки, которые власти заподозрят в сделках в пользу российской военной промышленности.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявлял, что соответствующий запрет ударит по рынку Соединенных Штатов.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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