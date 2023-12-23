Стало известно, на что россияне берут микрозаймы «до зарплаты»

Россияне обращаются за микрозаймами «до зарплаты» в основном на срок 22-29 дней. На них приходится 34,1% соответствующих заявок граждан. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Почти треть — 26,3% — займов запрашивается на срок 15-21 день. На месяц — 19,4%. На срок 8-14 дней — 12,7%. На займы сроком до 7 дней включительно приходится 7,5% от общего количества заявок.

В пресс-службе уточнили, что граждане берут займы на срок от 15 дней до одного месяца, чтобы совершить крупные покупки или незапланированные расходы. Это могут быть траты на ремонт квартиры или машины, покупку бытовой техники и электроники, поездки, расходы на медицину, бизнес-нужды индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Займы, срок которых не превышает 14 дней, чаще всего оформляются на покрытие повседневных трат и поддержания привычного уровня жизни на время до ближайшей зарплаты.

«По большей части краткосрочные займы используется в случае непредвиденных расходов, которые люди не всегда могут полностью покрыть из своего текущего бюджета. Именно поэтому основная часть займов выдается на такие цели», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

Moneyman в декабре 2023 года проанализировал взаимосвязь между целями микрозаймов и сроки, на которые они запрашиваются. Для этого был выбран наиболее популярный сегмент краткосрочных PDL-займов «до зарплаты» — это ссуды на сумму до 30 тыс. рублей сроком до одного месяца.

Россияне проявили повышенный спрос на микрозаймы в июле-сентябре.