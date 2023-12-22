США продлили разрешение на операции с подсанкционным российским банком

США продлили срок лицензии, которая позволяет проводить операции с подсанкционным российским банком «Экспобанк». Теперь она будет действовать до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии министерства финансов Соединенных Штатов.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024... разрешены до 21 марта 2024 года», — говорится в документе.

12 декабря минфин США сообщил о введении санкций против «Экспобанка», золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

До этого американский минфин в очередной раз расширил антироссийские санкционные списки, включив в них банки «Ак Барс» и «Синко-банк», а также заводы «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич», созданный в Москве после ухода из России Renault. Как отмечает американское ведомство, фигуранты черного списка либо связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ, либо участвуют в цепочках поставок определенных товаров в страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.