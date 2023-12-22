Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США продлили разрешение на операции с подсанкционным российским банком

США продлили до 21 марта разрешение на операции с подсанкционным «Экспобанком»

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

США продлили срок лицензии, которая позволяет проводить операции с подсанкционным российским банком «Экспобанк». Теперь она будет действовать до 21 марта 2024 года, следует из опубликованной лицензии министерства финансов Соединенных Штатов.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024... разрешены до 21 марта 2024 года», — говорится в документе.

12 декабря минфин США сообщил о введении санкций против «Экспобанка», золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

До этого американский минфин в очередной раз расширил антироссийские санкционные списки, включив в них банки «Ак Барс» и «Синко-банк», а также заводы «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич», созданный в Москве после ухода из России Renault. Как отмечает американское ведомство, фигуранты черного списка либо связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ, либо участвуют в цепочках поставок определенных товаров в страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами