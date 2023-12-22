Почти 10 млн рублей направят на реконструкцию казанского ЦУМа

ООО «Евростройхолдинг+» (компания казанского застройщика Владимира Казилова) будет проводить реконструкцию здания ЦУМа в Казани, который расположен на Московской улице, на эти цели направят 9,7 млн рублей. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, стоимость работ по сравнению с начальной ценой сократилась почти на 49 тыс. рублей. Завершение работ запланировано на 1 декабря 2024 года. Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета республики, контракт с компанией подписал Главстрой Татарстана.

После реконструкции в казанском ЦУМе расположится Центр народно-художественных промыслов и мастеров — мастерские, производственные площадки и пространства для проведения мастер-классов.

«Стоит задача вернуть былую славу Центрального универсального магазина. Если кто помнит, в свое время это действительно был центральный магазин», — говорил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

В середине декабря сообщалось, что из бюджета Татарстана выделят 913,3 млн рублей на строительство трассы от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга» до границы Казани. Субсидию получит АО «Татдортрансинвест».

Ранее в Татарстане зафиксировали рост количества сделок на рынке недвижимости.