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США запретили импорт некоторых российских морепродуктов

Байден подписал указ, запрещающий ввоз морепродуктов российского происхождения

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ, направленный на ужесточение санкций в отношении импорта российских морепродуктов. Об этом сообщает американский Минфин.

Документ предусматривает запрет на импорт определенных российских морепродуктов, добытых в российских водах или на судах под российским флагом, независимо от того, были ли такие морепродукты в значительной степени переработаны в третьих странах. Речь идет о минтае, лососе, крабе и треске.

22 декабря стало известно, что президент США Джо Байден намерен подписать указ об усилении санкций против России в финансовой сфере.

21 декабря группа конгрессменов призвала к всеобъемлющим санкциям против энергосектора России. Законодатели полагают, что «ценовой потолок» на российскую нефть не продемонстрировал эффективности, поэтому США следует ввести другие ограничения.

Ранее в США заявили, что Россия перевела экономику на военные рельсы.

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