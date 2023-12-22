США запретили импорт некоторых российских морепродуктов

Президент США Джо Байден 22 декабря подписал указ, направленный на ужесточение санкций в отношении импорта российских морепродуктов. Об этом сообщает американский Минфин.

Документ предусматривает запрет на импорт определенных российских морепродуктов, добытых в российских водах или на судах под российским флагом, независимо от того, были ли такие морепродукты в значительной степени переработаны в третьих странах. Речь идет о минтае, лососе, крабе и треске.

22 декабря стало известно, что президент США Джо Байден намерен подписать указ об усилении санкций против России в финансовой сфере.

21 декабря группа конгрессменов призвала к всеобъемлющим санкциям против энергосектора России. Законодатели полагают, что «ценовой потолок» на российскую нефть не продемонстрировал эффективности, поэтому США следует ввести другие ограничения.

Ранее в США заявили, что Россия перевела экономику на военные рельсы.